Eurosport weitet Tour de France-Berichterstattung aus



Eurosport zeigt ab diesem Sommer jährlich 25 Stunden mehr Live-Bilder von der Tour de France (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Eurosport hat seinen Vertrag über die Rechte an der Tour France erweitert. Die neu geschlossene Vereinbarung mit der European Broadcasting Union und Amaury Sport Organisation umfasst 25 Stunden mehr Live-Übertragung pro Jahr und gilt für die nächsten drei Jahre. Im Rahmen des zusätzlichen Rechte-Erwerbs zeigt der zum Discovery-Konzern gehörende Sportsender fortan jede Minute des Radrennens live im frei empfangbaren Fernsehen. Im Zuge dessen baut Eurosport seine exklusive Berichterstattung von der Sportveranstaltung in der Mehrheit der europäischen Länder aus. Bei den Übertragungen setzt der Kanal weiterhin auf eine internationale Riege an Experten wie den dreifachen Tour-Sieger Greg LeMond, Juan Antonio Flecha und Sean Kelly."2017 war bereits ein Rekordjahr für Eurosport mit über 200 Tagen Live-Radsport und 2.300 Sendestunden auf unseren TV Sendern. Jetzt können wir jeden Moment des wichtigsten Radrennens der Welt anbieten. Als Radsportfan ist Eurosport tatsächlich 'The Home of Cycling' und bleibt der beste Sender, um den Sport sehen zu können", sagt Peter Hutton, Eurosport-CEO. Eurosport berichtete 1991 erstmals von der Tour de France.