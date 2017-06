%%%Axel Springer bündelt Autothemen in zentraler Unit%%%

Tom Drechsler, 52, bislang Stellvertreter der Chefredakteurin der 'Bild am Sonntag', wird zum 1. August 2017 Chefredakteur des neu geschaffenen redaktionellen "Kompetenzcenters Auto", das vom Axel Springer-Standort in Hamburg aus zukünftig Autothemen markenübergreifend für die Titel der 'Bild'-Gruppe verantworten wird. Drechsler trägt damit die übergeordnete redaktionelle Gesamtverantwortung für alle Titel der 'Auto Bild'-Gruppe und für die Autoressorts von 'Bild', 'Bild am Sonntag und 'B.Z.'. Außerdem steuert er die Strategie sowie die redaktionellen Abläufe im Zusammenspiel von Print und Digital.

Bernd Wieland, 57, bislang Chefredakteur von 'Auto Bild' und 'Auto Bild Klassik', wird zum gleichen Zeitpunkt Chefredakteur 'Neue Formate' der 'Auto Bild'-Gruppe und bleibt Chefredakteur von 'Auto Bild Klassik'. In seiner neuen Funktion soll er vor allem neue Titel, Projekte und Formate entwickeln.

Julian Reichelt, Vorsitzender der 'Bild'-Chefredaktionen und Chefredakteur von Bild Digital, erklärt: "In der neuen Aufstellung können wir aus dem Vollen schöpfen und unseren Lesern und Usern übergreifend für alle Titel der 'Bild'-Gruppe ein noch breiteres Themenspektrum rund ums Auto anbieten. Mit Tom Drechsler übernimmt ein leidenschaftlicher Journalist und Blattmacher das redaktionelle Steuer der 'Auto Bild'-Gruppe. Er wird übergreifend das Zusammenspiel von Print und Digital der Titel und Marken weiterentwickeln und 'Auto Bild' mit Zukunftsthemen wie Elektromobilität und e-Connectivity weiter ausbauen. Bernd Wieland hat bewiesen, dass er die journalistische Kompetenz und das richtige Gespür für neue Erfolgsideen besitzt und auch weiß, wie man diese umsetzt. Ich freue mich, dass er seine Erfahrung nun noch stärker für neue Titel und Marken sowie die digitale Entwicklung der 'Auto Bild'-Gruppe einsetzen kann."