%%%25 Jahre MDR: Intendantin Karola Wille betont Nähe zum Publikum%%%

25 Jahre nach dem Sendestart sieht Intendantin Karola Wille den MDR gut gerüstet für die Zukunft. Den Weg in die digitale Ära habe der Sender erfolgreich eingeschlagen, sagte die Intendantin bei einem Empfang zum Jubiläumsjahr am 15. Juni in Dresden-Hellerau. So arbeite der MDR heute schon trimedial über die alten Grenzen der klassischen Mediengattungen hinweg und habe sich vor allem im Netz weiterentwickelt.

"Ich sehe den MDR auch in Zukunft dort, wo er jetzt schon ist: Ganz nah bei den Menschen in Mitteldeutschland - mit qualitativ hochwertigen Angeboten im Radio, im Fernsehen und im Netz überall dort, wo sie unterwegs sind. Das ist und bleibt seit 25 Jahren unser wichtigstes Ziel." betonte Karola Wille. Sie erinnerte an die Gründungszeit des MDR, die "ein Aufbruch in die Welt der freien Medien" gewesen sei, die "unabhängig informieren und aufklären" sollten, um eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen. Diese Freiheit ist aus Sicht der Senderchefin auch in der heutigen Gesellschaft keineswegs selbstverständlich, sondern "ein hohes Gut, was es zu verteidigen gilt".