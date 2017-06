%%%E-Commerce-Nutzung steigt im Europa weiter an%%%

66 Prozent der Internetnutzer kauften im vergangenen Jahr online ein. Das entspricht einem Wachstum von 16 Prozent im Vergleich zu 2007. Das ergab die Studie 'Digital economy & society in the EU', die von dem statistischen Amt der Europäischen Union ( Eurostat ), Luxemburg, durchgeführt wurde.Die meisten Käufer kamen demnach aus dem Noch-EU-Land Großbritannien: Mehr als acht von zehn Konsumenten (87 %) nutzen dort einen Onlineshop. Aus Dänemark (84%) und Deutschland (82%) kamen ähnlich viele Kunden. Die größte Gruppe der E-Shopper in der EU waren 25- bis 34-jährige Internetuser (75 %), gefolgt von den 35 bis 44-jährigen (69%) und den 16 bis 24-jährigen Konsumenten (68 %). Unter den 65- bis 74-jährigen Onlinenutzern bestellten 53 Prozent Waren im Netz.Außerdem waren 20 Prozent der Unternehmen in der EU mit einem Angebot auf einem Onlinechannel präsent – ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010. In den Mitgliedstaaten wurden Online-Verkäufe am häufigsten von Unternehmen in Irland (30%), Dänemark (29%), Deutschland und Schweden (je 28%) getätigt.Unter den meistgekauften Waren lagen Bekleidung und Sportartikel ganz weit oben. Etwa 6 von 10 Online-User kauften im vergangenen Jahre Produkte aus dieser Kategorie. Besonders junge Konsumenten im Alter von 16 bis 24 Jahren (69%) sowie zwischen 25 und 34 Jahren (68 %) zählten zu den Hauptabnehmern. Zu den weiteren Topsellern bei E-Shoppern im EU-Raum zählten Reise- und Ferienunterkünfte (52%), Haushaltswaren (44 %) und Eintrittskarten für verschiedene Events (38 %). Lebensmittel (23%) und Medizinprodukte (13%) landeten auf den hinteren Plätzen der beliebtesten Waren im Online-Versandhandel.Die Mehrheit der Onlineshopper (68%) machten beim Einkauf im Internet positive Erfahrungen. Traten dennoch Probleme auf, wurden am häufigsten Verspätungen der gekauften Waren (17%) und technische Ausfälle von Websites (13%) genannt. Drei Viertel der Internetnutzer gaben an, von keinen Sicherheitsproblemen betroffen gewesen zu sein, während 21 Prozent der Befragten Viren oder ähnliche Schadprogramme auf ihren Endgeräten hatten.Das Online-Verhalten in den EU-Mitgliedstaaten unterscheidet sich deutlich: Im Jahr 2016 waren Online-Telefonate und Videoanrufe bei den Internetnutzern in Bulgarien (80%) am beliebtesten, die Nutzung sozialer Netzwerke war in Ungarn (83%) am stärksten verbreitet, Online-Banking in Finnland (92%) und Zeitunglesen im Internet in Litauen (93%).