%%%52. Kongress der Deutschen Marktforschung am 19. - 20. Juni 2017 in Berlin%%%

Im Anschluss folgten Vorträge zur best for tracking (b4t) von Tanja Seiter, Head of Client Research, Hubert Burda Media, und Dr. Michael Hallemann, Director Syndicated Research Services, G+J Electronic Media Sales . Dabei standen die verschiedenen Elemente einer erfolgreichen Markenkommunikation und deren Messbarkeit im Vordergrund. Anhand ausgewählter Usecases erklärten die Referenten wie die b4t den Einfluss von Kreation auf den Kampagnen- und Markenerfolg messen und darstellen kann. Die b4t wird von Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) herausgegeben, hinter der wiederum die fünf Großverlage Bauer, Burda, Funke, G+J und Axel Springer stehen. Frank Vogel , Sprecher der Geschäftsleitung von G+J Electronic Media Sales sowie Mitglied der Geschäftsführung bei der GIK sprach in seiner anschließenden Keynote zu der heutigen Marktkomplexität sowie den Chancen und Herausforderung für die Marktforschung.