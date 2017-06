%%%Tod von Helmut Kohl: 'Focus' veröffentlicht aktualisierte Ausgabe, 'Spiegel' zieht Erscheinungstermin vor%%%

Das Nachrichtenmagazin 'Focus' (Hubert Burda Media, München) bringt morgen (20.6.) eine aktualisierte Ausgabe heraus. Darin blickt die Zeitschrift auf rund 30 Seiten auf die historische Lebensleistung von Helmut Kohl zurück. Der frühere deutsche Bundeskanzler ist am vergangenen Freitag (16.6.) gestorben. Die gedruckte Ausgabe des aktualisierten 'Focus' erscheint in einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Die digitale Version ist bereits heute (19.6.) ab 18 Uhr erhältlich.

Zusätzlich veröffentlicht der 'Focus' ein 170-seitiges E-Book über Helmut Kohl. Das digitale Buch mit dem Titel 'Helmut Kohl – Ein großer Deutscher' ist unter https://pdf.focus.de für 3,99 Euro verfügbar.

'Der Spiegel' erscheint bereits am Donnerstag

'Der Spiegel' wird in dieser Woche seinen Erscheinungstermin vorziehen und bereits am Donnerstag, den 22. Juni, mit einer umfangreichen Titelgeschichte über den "Kanzler der Einheit" erscheinen. Außerdem bringt 'Spiegel Biografie' am Samstag, den 24. Juni, eine Ausgabe über Helmut Kohl an den Kiosk. In dem Magazin werden neue Texte mit Artikeln aus dem 'Spiegel'-Archiv kombiniert.

Auch 'Bunte' (Burda) zieht wegen des Todes von Helmut Kohl den EVT im Einzelverkauf vor, nämlich von regulär Donnerstag, den 22.6., auf Mittwoch, den 21.6. Die People-Zeitschrift berichtet in der Ausgabe auf insgesamt 14 Seiten über den Altkanzler.