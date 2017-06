%%%ProSiebenSat.1 verkauft Etraveli an CVC Capital Partners%%%

Die ProSiebenSat.1 Group veräußert sämtliche Anteile an der Etraveli Holding AB an den internationalen Finanzinvestor CVC. Das Unternehmen mit Sitz in Uppsala, Schweden, ist ein Onlinereisebüro (OTA) für Flüge und ist mit den Marken Gotogate, Supersaver sowie Seat24 in 50 Ländern aktiv. Zugleich betreibt Etraveli in Schweden die Flugvergleichsportale Flygresor.se und Charter.se. Der Verkauf an CVC steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

ProSiebenSat.1 hat Etraveli im November 2015 für 235 Mio. Euro übernommen. Beim jetzigen Verkauf des Online-Reisebüros betrug die Unternehmensbewertung 508 Mio. Euro und hat sich damit innerhalb von eineinhalb Jahren ehr als verdoppelt.

Die TV-Gruppe aus Unterföhring will die Erlöse aus dem Verkauf von Etraveli überwiegend in Akquisitionen im Digital Entertainment- und Commerce-Geschäft sowie im Bereich Content-Produktion investieren. Darüber hinaus ist geplant, Minderheitsanteile an bereits bestehenden Portfolio-Gesellschaften zu erwerben.