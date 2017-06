%%%Snapchat gewinnt Time Warner als Content-Partner%%%

Das Social Network Snpchat hat mit dem US-Medienriesen Time Warner eine Content-Partnerschaft vereinbart. Diese sieht vor, dass die Sender und Produktionsfirmen von Time Warner (u.a. HBO, Turner und Warner Bros.) zehn verschiedene Serien für Snapchat produzieren, darunter Comedy- und Dramareihen sowie Dokumentationen. Insgesamt will der Medienkonzern in den kommenden zwei Jahren 100 Millionen US-Dollar in Snapchat-Inhalte und Werbung auf der Plattform investieren.

Snapchat hat bereits im September 2016 Partnerschaften mit den US-Medienunternehmen wie NBC, ABC, BBC, CBS, ESPN und Vice vereinbart. Aktuell veröffentlicht das Social Network ein Videoformat pro Tag, Ende des Jahres soll die Schlagzahl auf drei erhöht werden.