%%%Sky startet neues Angebot zum Abruf von Kinofilmen%%%



Sky-Kunden können im Sky Store neue Filme jetzt kaufen und ansehen und bekommen zusätzlich eine DVD oder Blu-ray nach Hause geschickt (Foto: Sky)

Die Pay-TV-Plattform Sky, Unterföhring, bringt heute sein neues Angebot Sky Store auf den Markt. Sky Store bietet Kunden in Deutschland und Österreich ein größeres Angebot an Filmen, die im Kino gelaufen sind, und das bereits bis zu zwei Wochen vor DVD- oder Blu-ray-Start. Die Filme können sie damit nicht wie bisher nur leihen (Sky Select), sondern auch kaufen. Zusätzlich zur digitalen Version erhalten Abonnenten per Post automatisch wahlweise eine DVD oder Blu-ray ohne extra Versandkosten nach Hause geschickt. Darüber hinaus können Abonnenten viele Blockbuster parallel zum Kinostart vorbestellen und ansehen, sobald der Film verfügbar ist.Mithilfe der Sky Store Apps auf iOS- oder Android-Smartphones und -Tablets können Nutzer auch unterwegs auf die persönliche Filmsammlung zugreifen. Egal auf welchem Gerät der Film gestartet wurde, er kann auf dem anderen Gerät weitergesehen und mit der App zur Offline-Nutzung heruntergeladen werden.Pro Monat sollen 30 neue Titel zum Portfolio hinzustoßen. Zum Programmangebot in den nächsten Wochen gehören unter anderen 'John Wick: Kapitel 2', 'T2 Trainspotting', 'Logan – The Wolverine' (jeweils alle ab 29.6. verfügbar) sowie "Die Schöne und das Biest“ (28.7.)."Wir wollen unseren Kunden die besten Filme jederzeit verfügbar machen und bis zum Ende des Jahres den Umfang von Sky Store auf über 1.000 Inhalte erhöhen. Deswegen haben wir umfangreiche Vereinbarungen mit wichtigen Partnern wie Constantin, Disney, Fox, Paramount, Sony, Studiocanal, Tele München Gruppe und Universal zum Start des Sky Store getroffen und arbeiten weiter daran, das Angebot sinnvoll zu erweitern", sagt Dr. Malte Probst, Senior Vice President Programming Operations & Transactional Business bei Sky Deutschland.