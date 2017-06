%%%Burda steigt bei Plattform für Luxus-Schuhwerk ein%%%

Hubert Burda Media beteiligt sich an M. Gemi mit Sitz in Boston, einer Direct-to-Consumer-Plattformen, die handgefertigte Schuhe aus Italien anbietet. Das Münchener Medienhaus erweitert mit dieser Investition sein Engagement auf dem US-amerikanischen Markt. In der Finanzierungsrunde des Burdas Investmentarm BurdaPrincipal Investments konnte das Unternehmen insgesamt 16 Millionen US-Dollar einsammeln. Neben Burda haben sich auch General Catalyst Partners, Accel und Forerunner Ventures an der Runde beteiligt. Das neue Kapital wird vor allem für den Ausbau der eigenen Predictive Analytics-Technologie verwendet, die genaue Prognosen von Kundenbedürfnissen ermöglicht."M. Gemi geht im Luxussegment neue Wege durch den Einsatz von präziser Datentechnologie sowie Predictive Analytics Technologien und verfügt darüber hinaus über ein exzellentes Produktionsnetzwerk in Italien. Der frühe Erfolg des Unternehmens sowie das vorhandene Know-How haben gezeigt, dass M.Gemi die Art und Weise, wie Marken über Kunden und den globalen Markt im Luxussegment nachdenken, maßgeblich verändern, treiben und gestalten kann", sagt Christian Teichmann, Geschäftsführer von BurdaPrincipal Investments. M. Gemi wurde im März 2015 von Ben Fischman, Cheryl Kaplan und Maria Gangemi gegründet. Nach Burda-Angaben definierte das Unternehmen die Lieferkette im Luxussegment neu, indem es Produkte aus traditionellen Manufakturen in Italien direkt an seine Kunden liefert.