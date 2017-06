%%%Vice erweitert sein Content-Angebot %%%

Das Beteiligungsunternehmen TPG Capital, San Francisco, investiert 450 Millionen Dollar in Vice Media mit Hauptsitz in New York. Der Produzent und Anbieter von Premium-Video-Content für Millennials will mit dem frischen Kapital sein Angebot an News, Dokumentationen und Reality-Formaten ausbauen. Dazu werden eigene Produktionsstudios aufgebaut, die Inhalte für sämtliche Plattformen und Screens herstellen sollen. Vice nutzt die Finanzmittel außerdem für die Entwicklung neuer Produkte, Services und Streams. Darunter fallen auch OTT (Over-the-top Content)- und DTC (Direct-to-consumer)- Angebote. Bis zum ersten Quartal 2018 ist geplant, das Programm-Portfolio von Vice in 80 Ländern über sämtliche Plattformen anzubieten."Wir befinden uns in dem vermutlich dynamischsten und entwicklungsstärksten Medienzeitalter der Geschichte. Wenn Facebook und Google sich ein immer größeres Stück des Werbekuchens nehmen und OTT und DTC Angebote den medialen Status Quo bestimmen, dann müssen Netzwerke wie wir flexibel, smart und schnell sein. Das Investment ermöglicht uns eine riesige, globale Videothek aufzubauen und unser Angebot rund um News, Food, Musik, Mode, Kunst, Reisen, Gaming, Lifestyle sowie Scripted Content zu erweitern", sagt Vice Gründer und CEO Shane Smith.Vice startete 1994 als Magazin für die Punkszene in Montreal und ist heute nach eigenen Angaben das größte globale Jugend-Medienunternehmen mit 38 Büros weltweit. Vice betreibt 16 Websites, publiziert die Print Titel 'Vice Magazine' und 'ID Magazine' und verantwortet den TV-Sender Viceland, der unter anderem in den USA, Kanada, UK, Frankreich, Benelux und Australien zu empfangen ist. Zu Vice gehören zudem das Vermarktungsnetzwerk Vice Digital Network, die Produktionsfirma Pulse, die Digitalagentur Carrot Creative sowie die Content-Agentur Virtue Worldwide.