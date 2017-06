%%%ProSiebenSat.1 erwirbt Teil-Geschäft von Jochen Schweizer %%%

Die ProSiebenSat.1 Group, Unterföhring, übernimmt die Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH in München, die innerhalb der gleichnamigen Unternehmensgruppe das Geschäft mit Erlebnisgeschenken betreibt. ProSiebenSat.1 wird die erworbene Gesellschaft mit der eigenen 100-prozentigen Beteiligung mydays unter dem Dach der Jochen Schweizer mydays Holding GmbH zusammenführen, an der ProSiebenSat.1 mit 90 Prozent und Jochen Schweizer mit zehn Prozent beteiligt sein werden. Beide Unternehmen und Marken werden unter der neuen Holding bestehen bleiben und sich in Angebot und Ausrichtung komplementär ergänzen. Gemeinsam sollen sie technische Innovationen vorantreiben und die Omnichannel-Ausrichtung für Online, stationären Handel und Markenshops ausbauen. Der Übernahme müssen die zuständigen Kartellbehörden noch zustimmen.