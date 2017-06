%%%Bauer wechselt wieder die Führung in Australien aus%%%

Die Bauer Media Group, Hamburg, hat schon wieder einen neuen CEO für ihre Aktivitäten in Australien und Neuseeland. Wie Bauer bestätigte, tritt dort nun Paul Dykzeul an die Spitze. Er ist zurzeit noch CEO von Bauer Media New Zealand und hat nach Verlagsangaben weitreichende Medien-Erfahrung in Australasien, Singapur, Vietnam, Taiwan, UK und Südafrika. Der Wechsel in Sydney kommt überraschend, weil erst vor gut einem Jahr Nick Chan das Ruder übernommen hatte. Mit Chan sollte eigentlich Ruhe bei der Bauer-Tochter einkehren, nachdem es bereits mehrere CEO-Wechsel gegeben hatte. So war Andreas Schoo, Mitglied der Bauer-Konzerngeschäftsleitung, eine Zeit lang interimistisch CEO in Australien, als David Goodchild Ende 2015 den Posten verlassen hatte. Auch dieser war nur rund ein Jahr in Sydney an der Spitze. Weitere Details zu dem Thema in der kommenden 'new business'-Printausgabe 26/2017. Hier bestellen.