%%%Aus 'Schlag den Star' wird 'Schlag den Henssler'%%%

Steffen Henssler startet im September auf ProSieben das Format 'Schlag den Henssler'. Der bislang bei Vox tätige Meister-Koch trifft in der neuen Show, die im ProSieben-Programm 'Schlag den Star' ablöst, auf mehrere Herausforderer, aus denen die TV-Zuschauer seinen Gegner wählen.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Unsere Zuschauer haben in den letzten beiden Jahren immer wieder den Wunsch an uns herangetragen, dass sie gerne sehen wollen, wie ein Zuschauer dieses härteste aller Duelle im TV gegen einen Prominenten spielt. Dazu braucht man einen sympathischen und zugleich willensstarken Spieler, der sich jeder Herausforderung stellt. Steffen Henssler hat all das und diesen besonderen, bedingungslosen Ehrgeiz, um in dieser Show bestehen zu können. Er will um jeden Preis gewinnen. Willkommen bei ProSieben, Steffen Henssler."