%%%Deutsche Start-ups zieht es weniger in die USA %%%

Das Interesse an der Gründung eines Start-ups in den USA ist innerhalb eines Jahres deutlich zurückgegangen. Gerade einmal 15 Prozent der deutschen Gründer würde die Vereinigten Staaten wählen, wenn sie sich noch einmal für einen Standort für ihr Start-up entscheiden sollten. Vor einem Jahr lag der Anteil mit 32 Prozent noch mehr als doppelt so hoch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom , Berlin, für die 252 Gründer von IT- und Internet-Start-ups in Deutschland befragt wurden.