DuMont steigert Ergebnis um über 40 Prozent

Die DuMont Mediengruppe, Köln, hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um ein Prozent auf 592 Millionen Euro erhöht. Das Ebitda kletterte um 42 Prozent auf 67,2 Millionen Euro. Aufgrund der Umstellung der Konzernrechnungslegung von den International Financial Reporting Standards (IFRS) auf deutsches Handelsrecht (HGB) sowie Änderungen im Konsolidierungskreis wird bei den Vorjahreszahlen zu Umsatz und Ebitda auf vergleichbar gerechnete HGB-Werte Bezug genommen.

Nach Abzug von Abschreibungen, Finanzergebnis sowie Steuern erwirtschaftete die DuMont Mediengruppe einen Konzernjahresüberschuss von 3,2 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter der Mediengruppe ist im Berichtsjahr von 3.376 auf 3.637 gestiegen.

Die positive Geschäftsentwicklung sei das Ergebnis des strategischen Programms 'Perspektive Wachstum', mit dem die DuMont Mediengruppe seit Ende 2014 neu ausgerichtet wurde. Durch das Bilden regionaler Medienhäuser und die Ausrichtung der Organisation auf die digitale Transformation wurde die Profitabilität der Regionalmedien 2016 deutlich verbessert, teilt das Unternehmen mit. "Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 zeigt, dass unsere Strategie greift", sagt Dr. Christoph Bauer, Vorstandsvorsitzender der Mediengruppe. "Wir werden auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und können steigende Umsätze sowie eine positive Ergebnisentwicklung in Aussicht stellen. Die digitale Transformation in allen Geschäftsbereichen ist erfolgreich. Wir werden diesen Weg konsequent fortsetzen."