%%%'Bild' startet Kampagne zum 65. Geburtstag%%%



Fünf verschiedene Spots von The Brand Orchestra und Markenfilm feiern 65 Jahre 'Bild'

Zum 65. Geburtstag bringt die 'Bild'-Zeitung nicht nur eine kostenlose Sonderausgabe heraus, die am 22. Juni an 41 Millionen Haushalte wurde, sondern startet auch eine Werbekampagne. Im Mittelpunkt der Kommunikation steht – neben dem 65. Geburtstag – der Kiosk als Ort der Begegnung. Die fünf TV- und Online-Spots stammen von der Berliner Agentur The Brand Orchestra (Strategie, Beratung, Kreation). Die Botschaft lautet: 'Bild ist anfassbar und immer nah am Menschen.

Um Media kümmert sich MEC Deutschland. Markenfilm hat die Videos produziert, Regie führte Sven Bollinger, für Musik/Sounds zeichnet Bass Musikproduktion verantwortlich. Die Kampagne läuft noch bis zum 2. Juli. Alle Spots gibt es hier.