%%%Über 800 Gäste werden zur 'Bertelsmann Party' in Berlin erwartet%%%

Die 'Bertelsmann Party 2017' bietet am Donnerstagabend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz wieder Einblicke in die Aktivitäten des internationalen Medienkonzerns. Gastgeberin Liz Mohn und CEO Dr. Thomas Rabe erwarten mehr als 800 namhafte Gäste aus Medien, Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unter dem Motto 'Innovation und Wachstum' soll ihnen ein "unterhaltsamer Eindruck" davon vermittelt werden, wie sich die acht Unternehmensbereiche von Bertelsmann durch die Digitalisierung und Diversifizierung weiterentwickelt haben.

Dr. Thomas Rabe erklärte: "Innovation und Wachstum sind Triebfedern von Bertelsmann. Wir denken unsere Geschäfte und Medienangebote neu, fördern ganz bewusst eine Innovationskultur, die mit alten Regeln und Gewohnheiten bricht. Diese Freude an Neuem und Bereitschaft zu Veränderung wollen wir unseren Gästen heute auf der Bertelsmann Party zeigen." Zur 'Bertelsmann Party' haben sich zahlreiche prominente Gäste angekündigt. Zu den Teilnehmern aus Wirtschaft und Medien gehören u.a. Carsten Kengeter (Deutsche Börse), Rolf Buch (Vonovia), Erich Sixt, Nicolas Berggruen, Dr. Mathias Döpfner (Axel Springer) und Bernd Leukert (SAP).