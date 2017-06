%%%Kurier startet weiteres Magazin in Deutschland%%%



Das Kurier Medienhaus startet das Reise-Magazin 'Routen für Genießer' in Deutschland (Foto: Kurier)

Das österreichische Kurier Medienhaus bringt mit 'Routen für Genießer' ein weiteres Magazin auf den deutschen und österreichischen Markt. Das 156 Seiten umfassende Heft ist ab dem 1. Juli für 7,50 Euro in Deutschland erhältlich, in Österreich ist der Titel bereits ab dem 24. Juni verfügbar. Das Magazin richtet sich an Genuss-Reisende, für die der Weg das Ziel ist und die hohe journalistische Qualität zu schätzen wissen. Die Auflage beträgt zum Start 20.000 Stück in Deutschland und 19.000 Stück in Österreich.Inhaltlich umgesetzt wurde 'Routen für Genießer' von Dr. Horst Bauer, Ressortleiter des 'Motor Kuriers', und seinem Team. Alle Hotels, Restaurants und Bars in der Rubrik 'Leben entlang der Route' sowie alle erwähnten Sehenswürdigkeiten am Wegesrand wurden von den Redakteuren selbst getestet bzw. selbst besucht. Teil des Angebots ist zudem das Kapitel 'Nostalgie-Reisen', in dem Menschen berichten, unter welchen Bedingungen sie in den 1960er-Jahren von Österreich aus zu damals sehr exotischen Zielen wie dem Nordkap oder in den Iran aufgebrochen sind."In den 63 Jahren unseres Bestehens sind es regionale Kompetenz, überregionale Relevanz und großer Innovationsgeist, die unser Medienhaus antreiben. Wir wollen nun auch am deutschen Markt den Leserinnen und Lesern vielfältige und innovative Produkte mit wertvollen Informationen zur Verfügung stellen", sagt Kurier-Medienhaus Geschäftsführer Thomas Kralinger.Für die Zukunft seien weitere Launches von Print-Titeln vorstellbar, so Gesamtanzeigenleiter Prok. Stefan Lechner: "Spezielle Titel, die in ihrer inhaltlichen Ausrichtung auch im Nachbarland eine journalistische Marktlücke bedienen, werden nach einer landesspezifischen Adaption auch für Deutschland herausgegeben. Gut geeignet sind dafür auch die Kurier-Karriere- und die Kurier-Gesundheitsmagazine, welche in ihrer Gestaltung und Aufbereitung der Themen einzigartig am deutschsprachigen Markt sind."Das Kurier Medienhaus ist mit dem Online-Angebot futurezone.de und ersten Premium-Magazinen seit Ende des letzten Jahres am deutschen Medienmarkt vertreten.