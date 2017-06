%%%Spotify mit sechs Preisen in Cannes prämiert%%%

Spotify wurde bei den 64. Cannes Lions International Festival of Creativity am 22.Juni 2017 mit sechs Awards ausgezeichnet. Der schwedische Musikstreamingdienst erhielt jeweils einen Silbernen Löwen in der Kategorie Real Time Response für die Kampagne 'President of Playlists' sowie in der Kategorie Data Storytelling für die Kampagne 'Thanks 2016, It’s been weird'. Zudem bekam das Unternehmen vier bronzene Löwen für die Kampagnen 'President of Playlists' (Kategorie Media & Publications), 'Thanks 2016, It’s been weird' (Use of Print or Outdoor) und '2016 Wrapped' (Integrated Multi-Platform Campaign und Use of Integrated Media, jeweils online und offline). Spotify hat mehr als 50 Millionen Kunden. Hierzulande ist der Streaminganbieter in Berlin beimatet.