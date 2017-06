%%%'Lecker' launcht eigene Food-Produkte%%%



Der 'Lecker'-Burger ist das erste Food-Produkt der Bauer-Zeitschrift (Foto: Bauer)

Das Kochmagazin 'Lecker' aus der Bauer Media Group, Hamburg, bringt erstmals ein eigenes Food-Sortiment auf den Markt. Die Produktpalette für den 'Lecker'-Burger umfasst vier verschiedenen Fleisch-Patties aus Rind-, Hirsch-, Lamm- und Wildschweinfleisch, demnächst wird es auch die dazugehörigen Burger-Brötchen, Soßen sowie Gewürze geben. "Die anhaltende Begeisterung für Burger zeigt, dass es sich nicht bloß um einen kurzfristigen Hype handelt", so Bianca Schwarz, Verlagsleiterin Food bei Bauer. "Im Fokus unserer neuen 'Lecker'-Produktpalette stehen Innovation und Qualität. Wir setzen auf die bestehende Foodkompetenz und bauen die Marke weiter aus."

Neben seinen Print-, Online- und Social Media-Aktivitäten veranstaltet 'Lecker' auch den 'Food Trendtag'. In diesem Jahr (am 8. Juni) wurde darüber hinaus erstmals der neue Food-Award 'Lecker-Liebling' verliehen. Der Preis zeichnet Produkte und Unternehmen in zehn Kategorien aus.