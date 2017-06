%%%Dazn peilt fünf Millionen Abonnenten an%%%

Der Sportstreaming-Anbieter Dazn will nach dem Erwerb von Übertragungsrechten für die Fußball Champions League in Deutschland bei der Kundenzahl bald das Niveau des Pay-TV-Anbieters Sky erreichen. "Das ist etwas, was wir schaffen müssen", erklärte Dazn-Chef James Rushton dem 'manager magazin'. "Mittel- und langfristig heißt Erfolg, dieselbe Kundenbasis wie Sky zu haben." Dazn und Sky haben sich bekanntlich die Live-Übertragungsrechte für die Champions League ab 2018 gesichert.

Dazn ist im August 2016 in Deutschland gestartet. Das Monatsabo des Sportstreaming-Anbieters kostet 9,99 Euro. Das zur britischen Perform Group gehörende Unternehmen überträgt bisher nur kleinere einheimische Sportarten und ausländische Ligen. Bis 2020 soll Dazn in zehn bis zwölf Ländern präsent sein.