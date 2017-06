%%%'Süddeutsche Zeitung' startet neue Imagekampagne%%%



Neben Anzeigenmotiven und Plakaten umfasst die Kampagne Funk-Spots und Werbemaßnahmen am Point of Sale

Die 'Süddeutsche Zeitung' startet mit dem Claim "Gute Nachrichten für die Demokratie" ihre neue Lesermarkt-Kampagne. Die bundesweite Kampagne, in der SZ-Leser im Mittelpunkt stehen, wurde von der Leadagentur Wunderhaus kreiert. Neben Anzeigenmotiven und Plakaten wird es Funk-Spots und Werbemaßnahmen am Point of Sale geben.

Die Botschaft der Kampagne lautet: Tageszeitungen im Allgemeinen und die 'Süddeutsche Zeitung' im Speziellen sind wichtige Säulen der freiheitlichen Gesellschaft, weil sie ihre Leser unabhängig und informieren, Missstände aufzeigen und Orientierung und Inspiration bieten.