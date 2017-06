%%%Facebook investiert in eigene Serien%%%

Das weltweite Online-Netzwerk Facebook plant eigene Fernsehinhalte auf seiner Plattform anzubieten und greift dafür tief in die Tasche. Für jede Serien-Folge sollen drei Millionen Dollar ausgeben werden. Das Budget würde damit im Bereich sehr hochwertiger Fernsehproduktionen liegen. Nach Angaben des 'Wall Street Journal' befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit Hollywood-Studios und Rechtevermarktern. Insgesamt sind zwei Dutzend Produktionen in Auftrag gegeben worden. Dazu zählt die Serie 'Strangers', die beim Sundance Film Festival vorgestellt wurde. Außerdem soll sich Facebook für Serien interessieren, die an Formate wie 'Pretty Little Liars', 'Scandal' oder die Reality-TV-Show 'Der Bachelor' erinnern. Die Inhalte werden Nutzern auf der Plattform exklusiv zur Verfügung gestellt. Der Starttermin der Serien ist für Ende dieses Sommers angesetzt.



Mit seinen Serien möchte das soziale Netzwerk vor allem die Altersgruppe der 13- bis 34-Jährigen ansprechen. Zu den Inhalten der Produktionen ist bis jetzt lediglich bekannt, dass es sich nicht um politische Dramen, Nachrichtensendungen oder Serien mit Nacktheit und obszönen Ausdrucksweise handeln soll. Im Umfeld der Inhalte ist angedacht, Werbevideos zu platzieren. Anders als Netflix oder Amazon will Facebook die Zuschauerdaten mit den Studios teilen.



Mit dem Eintritt ins Fernsehgeschäft würde Facebook in Konkurrenz zu klassischen Fernsehsendern und Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon um Werbemittel treten.







Vor kurzem stieg Apple mit der Realityshow 'Planet of the Apps' in das Geschäft der Eigenproduktionen ein. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Technologie-Anbieter zwei Manager des Fernsehstudios von Sony engagiert hat.