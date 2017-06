%%%SZ startet crossmediales Angebot von 'Plan W'%%%

Die Süddeutsche Zeitung GmbH, München, erweitert sein Wirtschaftsmagazin 'SZ Plan W – Frauen verändern Wirtschaft' durch ein crossmediales Angebot. In Zuge dessen wurde das Online-Businessmagazin 'Saal Zwei' erworben, das nun in das Portfolio von 'SZ Plan W' integriert werden soll. Die Marke 'Saal Zwei' wird im Rahmen der Übernahme aufgegeben.



Die erste crossmedial erweiterte Ausgabe von 'SZ Plan W' erscheint am 23. und 24. September 2017 und behandelt die Themen Innovation, Health-Care und Bio-Tech. Details zur genauen Ausgestaltung des Angebots sollen kurz vor dem Erscheinungsdatum bekanntgegeben werden.





Das Heft, das vierteljährlich der SZ am Wochenende beiliegt, steht unter redaktioneller Leitung von Andrea Rexer, Teamleitung Finanzen des SZ Wirtschaftsressorts. Verlagsseitig wird 'Plan W' von Angela Kesselring, Mitglied der Geschäftsleitung von SZ Scala, verantwortet. Kesselring hat das Projekt 2015 gemeinsam mit Dr. Alexandra Borchardt und Susanne Klingner entwickelt.





Stefanie Bilen und Nicole Mai, die 'Saal Zwei' gegründet haben, bleiben dem Online-Magazin erhalten. Bilen wird ihre Erfahrungen in der Geschäftsfeldentwicklung in den Bereich Business Development einbringen. Nicole Mai ist mittlerweile bei der Personalberatung Dwight Cribb, Hamburg, tätig. Es ist aber angedacht, dass sie das Projekt in beratender Funktion weiter begleiten.