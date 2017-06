%%%ProSiebenSat.1 verkauft Media-for-Equity-Beteiligungen%%%

SevenVentures, der Finanzinvestor von ProSiebenSat.1, Unterföhring, hat einen Großteil seines Media-for-Equity-Portfolios an den US-amerikanischen Private Equity Fonds Lexington Partners verkauft. Bis zu 16 Minderheitsbeteiligungen von SevenVentures und anderen Konzerngesellschaften werden an den neu gegründeten Fonds 'Crosslantic Capital' übertragen. Lexington erwirbt an dem Fonds die Mehrheit, SevenVentures bleibt als strategischer Medienpartner mit einem Minderheitsanteil von ca. 24,5 Prozent beteiligt.

Der erzielte Verkaufserlös liegt im mittleren zweistelligen Millionen Euro-Bereich. Bezogen auf die getätigten Media- und Barinvestitionen konnte die deutsche TV-Gruppe den Wert nach eigenen Angaben verdoppeln und einen Internal Rate of Return (Interner Zinsfuss) von rund 30 Prozent erzielen.

Geführt wird Crosslantic Capital von Sascha van Holt, der bisher als Geschäftsführer die Beteiligungen der SevenVentures verantwortet hat. Neben der Betreuung des übernommenen Portfolios soll Crosslantic auch Folge- und Neuinvestitionen in Digitalunternehmen tätigen.