'Die Zeit' startet Online-Kunstportal Zeit Kunstwelt

Die Hamburger Zeit Verlagsgruppe erweitert ihr Engagement im Bereich Kunst und startet das Onlineportal Zeit Kunstwelt. Integriert in den Zeit Shop findet sich unter shop.zeit.de/kunstwelt ein Angebot mit diversen Kunstwerken von renommierten Künstlern wie Jonathan Meese, Jeff Koons, Heinz Mack und Katharina Sieverding – als exklusive Editionen oder in limitierter Restauflage. Als Kuratoren des Angebots zeichnen neben dem Zeit Shop die Experten der 'Weltkunst', des Kunstmagazins der 'Zeit', und der Galerist Till Breckner verantwortlich. Das neue Angebot wird auch in Form eines Katalogs im Magazinformat vorgestellt, der am 29. Juni der Abonnentenauflage der Wochenzeitung beiliegt.

( ) 28.06.2017

