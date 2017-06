%%%RTL II stellt Jugendableger 'You' ein%%%





RTL II zieht bei seinem Digitalsender RTL II You nach nur einem Jahr den Stecker. Einen Bericht von Meedia hat der Sender mittlerweile bestätigt. Der Grund für das Aus ist die zu geringe Resonanz im Zuschauer- und Werbemarkt.

Das Programm von RTL II You wird am 30. Juni 2017 eingestellt. Das im Mai 2016 lancierte Angebot war auf 14- bis 25-jährige Zuschauer ausgerichtet, die das lineare Fernsehen kaum mehr einschalten. Inhaltlich bietet der Ableger exklusive Eigenproduktionen, alte RTL II-Formate und Inhalte von Medienpartnern. Neben einem On-Demand-Part verfügt der Web-Sender auch über einen Livestream an.