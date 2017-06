%%%Tour de France: TV-Sender mit umfassender Live-Berichterstattung im Free TV%%%

Mit dem 'Grand Départ' in Düsseldorf kehrt die Tour de France am 1. Juli nach langer Zeit wieder nach Deutschland zurück. Dazu will der Discovery-Sender Eurosport den Radsportfans hierzulande "das komplette Tour de France-Erlebnis" liefern. Im Free-TV können die Zuschauer bei Eurosport 1 alle 21 Etappen live verfolgen, die meisten vom ersten Kilometer an in voller Länge. Über 100 Stunden Live-Berichterstattung des wichtigsten Radrennens der Welt sind vom 1. bis 23. Juli bei Eurosport 1 insgesamt geplant. Noch mehr Tour-Berichterstattung bietet der Eurosport Player, dort werden alle Etappen in voller Länge und auf insgesamt 7 Bonuskanälen sogar aus mehreren Perspektiven übertragen.

Auch die ARD wird in diesem Jahr weiterhin von der Tour de France berichten und ab dem 1. Juli 2017 tägliche Übertragungen im Ersten anbieten. Geplant ist eine tägliche Live-Sendung im Ersten vom 1. bis 23. Juli 2017, Montag bis Freitag in der Regel von 16:05 Uhr bis 17:25 Uhr, am Wochenende etwas umfangreicher. Insbesondere das Auftakt-Wochenende am 1./2. Juli 2017 mit dem Start in Deutschland wird im Ersten umfassend begleitet. Darüber hinaus wird die Tour de France täglich ab Etappenbeginn live bei sportschau.de gestreamt.