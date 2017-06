%%%BurdaLife gründet Event-Unit%%%

BurdaLife hat einen neuen Bereich für Entertainment-Events ins Leben gerufen. Für die neue Unit zeichnet Oliver Opitz zusätzlich zu seiner Funktion als Redaktionsleiter des Frauenmagazins 'Lust auf mehr' als Head of BurdaLife Events verantwortlich. Der ehemalige Chefredakteur der Zeitschriften 'In' und 'Ok!' (Mediengruppe Klambt) soll sich in seiner neuen Rolle um die Inszenierung der BurdaLife-Marken (u.a. 'Freizeit Revue', 'Lust auf mehr', 'Freizeit Spass', 'Super Illu', 'Neue Woche') im Live-Entertainment-Bereich, insbesondere innerhalb der Schlagerbranche kümmern.

"Mit Oliver Opitz haben wir nicht nur einen erfahrenen Journalisten mit ausgezeichneten Kontakten zu Prominenten und ihren Managements für diese Aufgabe gefunden, er verfügt auch über langjährige Berufserfahrung im Musikgeschäft", so BurdaLife-Geschäftsführer Kay Labinsky.