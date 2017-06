%%%BVDW veröffentlicht aktualisierten Leitfaden für Social Media-Monitoring%%%

Die Fokusgruppe Social Media im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Düsseldorf, hat den Leitfaden 'Social Media-Monitoring in der Praxis' in einer Neuauflage herausgebracht. Die Publikation informiert den Leser, für welche Unternehmen sich in welcher Tiefe Social Media-Monitoring lohnt, wie es genau funktioniert, welche Faktoren bei der Auswahl eines geeigneten Technologie-Anbieters zu berücksichtigen sind und welche Trends in der Monitoring-Industrie aktuell vorherrschen. Im Fokus stehen insbesondere Praxis-Cases, die Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Branchen aufzeigen. Die erste Ausgabe des Leitfadens erschien im Jahr 2011.

"Als sich der BVDW 2011 erstmals mit Social Media-Monitoring in einer Publikation auseinandergesetzt hat, mussten wir viel Grundlagenarbeit leisten. Der inzwischen immens hohe Professionalisierungsgrad ermöglicht uns heute, viel tiefer in die Materie einzusteigen und vor allem anhand der Praxis Cases aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen Nutzen und Notwendigkeit eines strategisch aufgesetzten Monitorings aufzuzeigen", sagt Susanne Ullrich, stellvertretende Vorsitzende der Fokusgruppe Social Media im BVDW.



Der Leitfaden steht kostenlos als Download auf der BVDW-Webseite zur Verfügung.