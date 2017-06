%%%Schlütersche erwirbt Carry-On Trade Publishing zu 100 Prozent%%%

Die Schlütersche Verlagsgesellschaft mit Sitz in Hannover, die bislang bereits 30 Prozent der Anteile am digitalen Fachverlag Carry-On Trade Publishing besitzt, übernimmt das Unternehmen nun zu 100 Prozent. Carry-On Trade Publishing war im Herbst 2014 als Gemeinschaftsprojekt der Schlüterschen mit dem Berliner Verlag Carry-On Publishing ('SisterMag') entstanden. Ab dem 1. Juli 2017 führt die Schlütersche die Unit als alleinige Eignerin fort. Die Geschäftsführung übernimmt Nadine Steinmetz.

Carry-On Trade Publishing (COTP) bringt 'Lebenlang' heraus, ein digitales Lifestyle-Magazin für Best Ager mit den Themen Pflege, Gesundheit und Aktivität. Zum Portfolio gehört seit diesem Jahr auch das digitale Kammermagazin 'Pflegekammer interaktiv'.

Lutz Bandte, Geschäftsführer der Schlüterschen Verlagsgesellschaft, sagt: "In den letzten drei Jahren hat sich die Zusammenarbeit mit Carry-On Trade Publishing immer weiter intensiviert – nicht zuletzt auch durch die Herausgabe des Magazins für die Pflegekammer Rheinland-Pfalz in Print und digital in diesem Jahr. Die Übernahme von COTP ist für uns daher der nächste logische Schritt zur gemeinsamen Ausgestaltung des Bereichs Pflege."

Nadine Steinmetz erklärt: "Das Thema Pflege ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Entsprechend bündeln wir alle Aktivitäten und Kompetenzen, wie beispielsweise auch den Deutschen Pflegetag und die Organschaft der ersten Landespflegekammer, unter dem Dach der Schlüterschen Verlagsgesellschaft. Wir können durch die Übernahme nun noch intensiver mit der professionellen Pflege kooperieren."