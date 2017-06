%%%RTL II bewirbt neue Staffel von 'Curvy Supermodel' umfangreich%%%



Am 17. Juli startet die zweite Staffel von 'Curvy Supermodel', die RTL II umfangreich bewirbt (Foto: RTL II)

Am 17. Juli geht die zweite Staffel der Casting-Show für kurvige Models bei RTL II geht on air. Mit einer umfangreichen Marketing- und Kommunikationskampagne bewirbt der Privatsender das Format und will sich gleichzeitig für ein positives, realistisches Frauenbild einsetzen. Auf den Kampagnenmotiven sind Kandidatinnen der ersten Staffel sowie Models für die Größen 42 bis 54 zu sehen.

Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation RTL II, sagt: "Unsere 'Curvy Models' wollen und sollen auffallen. Die deutschlandweite Kampagne transportiert auf direkte Weise das Selbstbewusstsein unserer Models und steht für ein starkes Frauenbild in Deutschland. Doppelt so viele Bewerberinnen wir im letzten Jahr zeigen, dass wir den Nerv der Zeit treffen. Diese Botschaft transportieren wir auf allen Kanälen und möchten damit ein Zeichen setzen."

Die Kampagne wurde von der Inhouse-Kreation (Tina Wiesner) entwickelt und mit der Unterstützung von Mediaplanung (Julia Küpper (inhouse)), Social Media (Ellen Boos (inhouse), mehappy (Dreh, Digital Out-of-Home, Design und On-Air-Promotion, Werbetrenner), Büro Alba (Print), cynapsis interactive (Online), und Mediacom München (Mediaplanung) umgesetzt. Die Kampagnenfotos wurden von Robert Grischek geshootet.

Neben einer bundesweiten Out-of-Home-Kampagne (knapp 7.000 klassische Plakatflächen, Citylight-Postern und -Säulen sowie Ganzsäulen) schaltet RTL II Spots auf rund 500 Mallscreens in Einkaufscentern und in rund 150 Friseurgeschäften, es gibt Edgar-Cards in knapp 2.000 Gastronomie-Betrieben, Printanzeigen (u.a. in 'Cosmopolitan', 'InTouch', 'Joy', 'Brigitte', 'Freundin', 'Maxi', 'Bravo Girl', 'Popcorn' und 'Mädchen' sowie in 'Bild', 'TV Movie', 'TV Spielfilm'), Online-Anzeigen (u.a. auf T-Online, Bild.de, rtl.de), eine Influencer-Kampagne sowie On-Air-Trailer, Spots und digitale Poster in CinemaxX-Kinos und Radiospots bei Radio Energy.