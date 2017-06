%%%SWR stellt neue multimediale Schwerpunkte vor%%%

Der multimediale Umbau des Südwestrundfunks (SWR) wird weiter vorangetrieben. Der Sport und das Nachrichtenangebot SWR Aktuell bieten bereits ein breites Angebot für Fernsehen, Radio, Online und Social Media. Nun investiert der Sender auch in andere Themenfelder, die von Beginn an multimedial geplant und umgesetzt werden. Investigative Recherche, Datenjournalismus und Wissen sollen den Auftakt machen, weitere Bereiche werden nach und nach folgen. SWR Intendant Peter Boudgoust und die Programmdirektoren stellten die Konzepte heute auf der Sitzung des Rundfunkrats in Mainz vor.

Boudgoust sagte: "Anfang des Jahres haben wir den grundlegendsten Eingriff in die Struktur des SWR seit seinem Bestehen vorgenommen. Jahrzehntelang haben wir unsere Programmdirektionen sortiert nach Fernsehen und Hörfunk. Für die jetzt geforderte medien-übergreifende Zusammenarbeit haben wir uns neu aufgestellt. Deshalb gibt es seit Anfang 2017 die Programmdirektion Kultur und die Programmdirektion Information, die jeweils ihre Inhalte für alle Ausspielwege verantworten. Auch die Landessenderdirektionen haben sich multimedial umgebaut. Veränderungen in der Struktur dürfen jedoch kein Selbstzweck sein, nur weil sich `multimedialer Umbau` zeitgeistig anhört. Es geht einzig und allein darum, dass unsere Nutzer, egal ob jung, ob alt, ein zeitgemäßes Programmangebot erhalten, verfügbar zu jeder Zeit und auf jedem Gerät, ob Fernseher, Radio, PC oder Smartphone."