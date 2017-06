%%%tagesschau24 künftig mit ZDF-Mittagsmagazin%%%

Der ARD-Sender tagesschau24 übernimmt ab Montag, 3. Juli, das ZDF-Mittagsmagazin in sein Programm. Damit wird es auch dort an jedem Wochentag ein aktuelles Magazin zwischen 13 Uhr und 14 Uhr geben. Bislang zeigte der Nachrichtenkanal lediglich das hauseigene ARD-Mittagsmagazin, das im wochenweisen Wechsel mit dem ZDF produziert wird. In den so genannten ZDF-Wochen hat tagesschau24 bisher Wiederholungen verschiedener Formate aus den Landesrundfunkanstalten der ARD gesendet.

Lutz Marmor, als NDR-Intendant zuständig für tagesschau24, sagt: "Nach der bereits beschlossenen verstärkten Zusammenarbeit von ARD und ZDF bei der Produktion von Morgen- und Mittagsmagazin ist das ein weiterer sinnvoller Kooperationsschritt. Ich danke dem ZDF für seine Bereitschaft, tagesschau24 sein Mittagsmagazin zur Verfügung zu stellen."

Der Nachrichtenkanal tagesschau24 erreicht am Tag rund 2,1 Millionen Seher (1. Januar bis inkl. 28. Juni 2017). Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es lediglich 1,74 Millionen tägliche Seher.