Burda-Tochter launcht neuen Frauentitel in UK

Der seit Januar 2017 zu Hubert Burda Media, München, gehörende britische Verlag Immediate Media Co. hat ein neues Magazin für Frauen auf den Markt gebracht. Die Zeitschrift heißt 'In The Moment' und soll monatlich erscheinen. Zu den Themenschwerpunkten des 116 Seiten starken Newcomers gehören vor allem Achtsamkeit, Kreativität und Wohlbefinden. Dabei befasst sich die Redaktion u.a. mit kreativen Trends, Gesundheits- und Fitness-Tipps und liefert Ideen für Freizeitaktivitäten wie Wandern, Gartenpflege und Reisen. Ziel ist es, die Leserinnen zu ermutigen, "sich Zeit für sich selbst zu nehmen und den Moment zu genießen".

'In The Moment' kostet im Zeitschriftenhandel 5,99 Pfund (6,80 Euro) und hat eine Druckauflage von 50.000 Exemplaren. Jede Ausgabe enthält zudem eine achtseitige Beilage im Pocketformat mit einer Kurzgeschichte, Getränke-Rezepten und Rätseln. Mehr dazu in der neuen 'new business'-Printausgabe 27/2017. Hier bestellen.