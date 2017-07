%%%Wurzel Mediengruppe stellt sich vertrieblich neu auf%%%

Die Wurzel Mediengruppe mit Sitz in Waiblingen hat sich im Vertrieb den Marktanforderungen gemäß neu aufgestellt. Zum neuen Gesamtverkaufsleiter mit Prokura und als Mitglied der Geschäftsleitung wurde Markus Götz, 45, ernannt. Er soll den crossmedialen Ansatz in der Gruppe weiter vorantreiben. Götz hat über 22 Jahre in der Briefumschlag- und Mailingbranche gearbeitet, unter anderem für die Hersteller Kaenguruh und die schwedische Bong-Gruppe, einem Produzenten von Briefumschlägen und Verpackungslösungen, wo er vor allem den Direct-Mail-Bereich aufgebaut hat.

"Wir werden das Portfolio der Wurzel Mediengruppe noch besser verknüpfen und uns gemeinsam mit den Vertriebskollegen in den einzelnen Unternehmen als zukunftsfähigen Mediendienstleister positionieren", so Götz. Markus Götz teilt die Vertriebsleitung mit Dominik Hempfer, der künftig verstärkt den Marketingpart abdecken wird. Insgesamt sind im Vertrieb der Gruppe 25 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Wurzel Mediengruppe mit Sitz in Waiblingen entwickelt mit ihren 13 Firmen maßgeschneiderte Produkte in Print und Digital, z. B. Kunstdruck, Fotografie, 3D-Animation und mobile Apps.