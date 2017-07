%%%Burda übernimmt Cyberport vollständig %%%

Hubert Burda Media übernimmt die verbleibenden zwei Prozent der Geschäftsanteile der Cyberport GmbH vom bisherigen Mitgesellschafter Olaf Siegel. Damit ist Burda von nun an alleiniger Eigentümer des E-Commerce-Anbieters für Elektrogeräte mit Sitz in Dresden.

Burda ist seit 1999 – damals noch als Risikokapitalgeber – an Cyberport beteiligt, im Jahr 2000 übernahm das Medienunternehmen die Mehrheit der Anteile. Olaf Siegel und sein Bruder Jörg haben Cyberport 1998 zusammen mit Jörg Holzmüller gegründet. Olaf Siegel war fast 15 Jahre Geschäftsführer von Cyberport und ist anschließend in den Beirat gewechselt. Die Plattform ist heute nach eigener Aussage das fünftgrößte E-Commerce-Unternehmen in Deutschland.