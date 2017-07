%%%Criteo rollt 'Sponsored Products' in Deutschland aus%%%

Der Performance Marketing-Anbieter Criteo, München, bietet das Werbeprodukt 'Sponsored Products' nun auch in Deutschland an. Die Native Product Ads können auf E-Commerce-Plattformen geschaltet werden. Der Consumer Electronic-Händler Notebooksbilliger.de ist der erste Retailer, der 'Sponsored Products' anbietet. Die Werbemittel werden als Produkt-Listings in definierten Bereichen auf der Händler-Website angezeigt. Klickt ein Nutzer auf eine Produktanzeige, verlässt er nicht die Website, sondern bleibt in der jeweiligen E-Commerce-Umgebung.

Arnd von Wedemeyer, Gründer und CEO von Notebooksbilliger.de, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Brands 'Criteo Sponored Products' anbieten können. Sie profitieren von virtuellen 'Regalplätzen' in einer Umgebung, in der diese rar sind, und können somit noch besser mit den Nutzern direkt in Kontakt treten. Gleichzeitig können wir uns über klassische Werbekostenzuschüsse hinaus zusätzliche Budgets erschließen."