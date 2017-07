%%%Jedes vierte Unternehmen in Europa nutzt Programmatic Advertising%%%

Fast ein Viertel aller europäischen Werbetransaktionen im Video-Bereich werden programmatisch getätigt. Werbetreibende in Europa stehen einer Automatisierung der Werbebuchungen damit aufgeschlossener gegenüber, als dies in den USA der Fall ist. Dort liegt der Anteil programmatisch gehandelter Werbung bei nur 9,7 Prozent. Das ergab der 'Video Monetization Report' des Werbedienstleisters Free Wheel mit Sitz in San Mateo/USA. Die Studie des zum amerikanischen TV-Konzerns Comcast gehörenden Unternehmens bezieht sich auf das 1. Quartal 2017 und gewährt Einblicke in die wichtigsten Entwicklungen des Video Advertising-Marktes, erstmals auch mit einer gesonderten Auswertung für den europäischen Werbemarkt.

Zudem gewinnen laut der Studie Over-the-top-Geräte (OTT) und Set-Top-Boxen für Video-on-Demand als Werbeplattformen in Europa immer mehr an Bedeutung. Beide zusammen vereinen mittlerweile 27 Prozent der Ad Views aller Geräte auf sich und haben damit Desktop (31 Prozent) fast eingeholt.

Darüber hinaus werden Live-Video-Formate für Werbetreibende in Europa immer interessanter. Der Umsatz in diesem Segment stieg im Vergleich zum vergangenen Jahr um 117 Prozent. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf Live-Sport-Events. Auch die Monetarisierung von Video-Clips (Bewegtbildinhalte mit einer Dauer von nicht mehr als fünf Minuten) verzeichnete ein Wachstum um 29 Prozent. Dies liegt den Studienautoren zufolge vor allem daran, dass europäische Fernsehsender verstärkt Video-Content-Teaser einsetzen würden. Die Video-Aufrufe in Europa nahmen in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 79 Prozent zu, die Anzahl der Ad Views um 17 Prozent.

"Der aktuelle Report zeigt deutlich, dass die Grenzen zwischen traditionellem TV und digitalem Video mehr und mehr verschwimmen, insbesondere aufgrund des Wachstums im Bereich Live-Streaming“, so Thomas Bremond, European Managing Director bei FreeWheel. "Trotz der Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Markt ist das zweistellige Wachstum bei Ad Views und Video-Aufrufe in beiden Regionen wirklich beeindruckend und zeigt die Wichtigkeit von Premium Video innerhalb der Werbeindustrie.“



