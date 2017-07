%%%Axel Springer eröffnet The Venue Berlin%%%

Im August 2017 eröffnet mitten in Berlin-Kreuzberg auf einer Fläche von 300 Quadratmetern The Venue Berlin. The Venue Berlin soll Innovationen an der Schnittstelle von Musik, Technologie und Journalismus vorantreiben und ist ein Projekt der Media Entrepreneurs, einer Initiative von Axel Springer zur Entwicklung und Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle innerhalb der Medienbranche.

In Kooperation mit den zu Axel Springer gehörenden Musiktiteln 'Rolling Stone', 'Musikexpress' und 'Metal Hammer' entstehen Arbeitsplätze, ein Tonstudio sowie eine Bühne für Live-Auftritte und damit ein Ort, an dem Künstler, Produzenten, Entwickler, Gründer und Musikjournalisten zusammentreffen können, um digitale Innovationen zu entwickeln und realisieren.

Unterstützt wird The Venue Berlin auch durch den Accelerator Axel Springer Plug and Play, der innerhalb seines regulären 100-tägigen Programmdurchlaufs nach Start-ups sucht, die auf dem Gebiet der Musik- und Audio-Technologie skalierbare Geschäftsideen vorantreiben wollen. Die ausgewählten Start-ups werden direkt vor Ort bei The Venue Berlin ihre Arbeitsplätze beziehen.

Teil von The Venue Berlin werden auch etwa 20 Entrepreneure sein, die im Rahmen eines Wettbewerbs von sechs privaten Radiosendern und der Do-School innerhalb von zehn Wochen innovative Angebote im Bereich Audio-Entertainment entwickeln werden.