%%%Ströer kauft den Dialog-Marketing-Spezialisten Avedo%%%

Ströer hat 75 Prozent an der Avedo Gruppe, einem Dialogmarketingspezialisten mit Sitz in Rostock, erworben. Damit erweitert der Kölner Medienkonzern sein Portfolio um performanceorientiertes Dialogmarketing. Neben Werbung kann Ströer künftig seinen Kunden auch Vertriebsdienstleistungen anbieten. Vor allem für Anbieter von Langzeitverträgen wie Telekommunikationsunternehmen sind derartige Pakete interessant.

Während Ströer im Performance-Marketing die Kanäle Online, Display und E-Mail einsetzt, operiert Avedo vorrangig mit den Kanälen Chat und Telefon für die Vermarktung von Produkten Dritter.

Ströer erwartet mit der Akquisition einen zusätzlichen Umsatzbeitrag – vor Synergien – von mehr als 60 Millionen Euro pro Jahr bei einer Ebit-Marge im niedrigen zweistelligen Bereich. In Branchenkreisen ist von einer Marge von 15 bis 20 Prozent die Rede. Das erwartete Umsatzwachstum von Avedo liegt bei zehn Prozent. Der Gewinn pro Ströer-Aktie vor Synergien wird um rund vier Prozent ansteigen.

Die Avedo Gruppe bietet ihre Leistungen vorrangig auf CPO-Basis (Cost per Order) an. Das Unternehmen verfügt über 30 Millionen Kundenkontakte jährlich. Die Kunden stammen aus den Branchen Telekommunikation, Energie, IT, Tourismus, Multimedia und E-Commerce. Insgesamt sind rund 1.850 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland beschäftigt. Das bisherige Management rund um Gründer und Geschäftsführer Torsten Krause bleibt an Avedo beteiligt und führt weiterhin das operative Geschäft.

"Mit dieser wertsteigernden Akquisition vollziehen wir eine logische und notwendige Erweiterung unseres Vertriebs. Wir stärken die Relevanz von Ströer bei unseren Kunden und fokussieren uns auf performanceorientierte Vertriebsmodelle", sagt Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer. "Daneben erwarten wir signifikante Synergien in Hinsicht auf die konsequente Weiterentwicklung unserer Vertriebseinheiten über alle relevanten Produktgruppen hinweg."

Das Bundeskartellamt muss dem Deal noch zustimmen. Der Abschluss der Transaktion (Closing) wird für das 3. Quartal erwartet.