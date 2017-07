%%%Deutschland profitiert am stärksten von Googles Digital News Initiative%%%

In der dritten Förderrunde schüttet der Fonds von Googles Digital News Initiative (DNI) rund 21 Millionen Euro aus. Das Geld geht an 107 journalistische Projekte in 27 Ländern. Insgesamt gab es 988 Einreichungen. In Deutschland werden 15 Projekte gefördert. Die Deutsche Welle erhält beispielsweise 437.500 Euro für die Plattform 'news.bridge – Brücke über die Sprachbarriere bei Nachrichten', die Standardwerkzeuge für automatische Übertragung, Übersetzung und Voiceover sowie Zusammenfassungen von Video- und Audio-Inhalten in praktisch jede Sprache bietet. Und die Funke Mediengruppe bekommt 500.000 Euro für die Entwicklung eines neuen Netzwerks für Bewegtbilder in der Digital TV Guide Gmbh.

Zudem veröffentlicht die DNI erstmals einen Jahresbericht des Fonds, der die bisherigen Ergebnisse der finanzierten Projekte vorstellt. Demnach hat Deutschland in Europa die höchste Summe erhalten. In der ersten Runde sammelten deutsche Medien und Start-ups 4,8 Millionen Euro ein, in der zweiten Runde waren es 5 Millionen.