%%%Poker um Formel 1-Live-Rechte%%%

Ob die Formel 1 auch in den kommenden Jahren in Deutschland noch komplett live im Free TV zu sehen sein wird, ist mittlerweile fraglich. Der neue Rechte-Eigner Liberty Media favorisiert offenbar andere Modelle für die Übertragungen. Hierzulande laufen die Verträge von RTL (Free TV) und Sky (Pay TV) zum Saison-Ende 2017 aus. Verlängerungen gibt es noch nicht. Die Ausschreibung endet am heutigen Freitag. Möglich ist, dass künftig nur noch einige F1-Rennen im freien Fernsehen live zu empfangen sind. Darauf deuten die Aussagen der Formel-1-Verantwortlichen hin.

"Wir möchten so viele Zuschauer wie möglich und Fans auf allen Plattformen erreichen. Da müssen wir neue Möglichkeiten finden. Ob Free-TV, Pay-TV, digitale oder soziale Medien - all das gehört zum Mix dazu", erläuterte Chase Carey auf Servus TV. "Unser Fokus liegt darauf, aus den Rennen alles herauszuholen, was wir haben, und dem Fan das bestmögliche Paket zu bieten." Formel-1-Marketingchef Sean Bratches sagte unterdessen: "Ich kann mir vorstellen, dass 'Highlight'-Rennen frei zu sehen sind. Mit den übrigen Grand Prix können wir Geld verdienen, das wir dann wieder in den Sport investieren können." Neben RTL und Sky dürften auch der expandierende Streaming-Anbieter DAZN und Eurosport (Tochter der Liberty-Schwester Discovery) um die künftigen Übertragungsrechte mitpokern.