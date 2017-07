%%%Xing steigt ins Bewerbermanagement ein%%%

Die Xing AG, Hamburg, übernimmt mit der Prescreen GmbH, Wien, den Anbieter des gleichnamigen Bewerbermanagementsystems. Das Business-Netzwerk legt dafür rund 17 Millionen Euro auf den Tisch. Sollten nicht näher genannte operative Ziele bis 2020 erreicht werden, könnte sich der Kaufpreis um Earn-Out-Zahlungen von fünf bis zehn Millionen Euro erhöhen. Mit der Übernahme steigt Xing in den wachsenden Markt für Bewerber- und Talentmanagementsysteme ein.

Das siebenköpfige Gründerteam rund um den CEO Constantin Wintoniak sowie die 27-köpgige Belegschaft von Prescreen sollen vorerst an Bord bleiben. Geplant ist, dass sie das Produkt auch künftig weiterentwickeln sollen. Es ist zudem angedacht, das Bewerbermanagementsystem mit den bestehenden E-Recruiting-Produkten von XING zu verbinden und Personalsuchenden einen Rundumservice bei der Mitarbeiter-Rekrutierung zu bieten.

Prescreen ist ein Anbieter für Applicant Tracking System-Lösungen (ATS) in Europa. Diese Technologie ermöglicht es Personalsuchenden, den gesamten Prozess von der Vakanz bis hin zur Einstellung eines Kandidaten mit einer Software-Lösung zu managen. So können sie etwa Stellenanzeigen auf der eigenen Karriereseite sowie in Netzwerken und Stellenbörsen verbreiten, Bewerbungen dokumentieren und nach relevanten Kriterien sortieren, einen Talentpool für die Besetzung künftiger Vakanzen anlegen und Assessments durchführen, um die Eignung von Kandidaten zu überprüfen.

Nach eigenen Angaben hat Prescreen derzeit rund 350 Unternehmenskunden, darunter neben vielen kleinen und mittelständischen auch Konzerne wie etwa Beiersdorf, Ströer und Unicredit Bank Austria.