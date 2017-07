%%%Neuer Saisonrekord für die Formel 1 auf Sky%%%

Insgesamt 576.000 Zuschauer sahen bei Sky am Sonntag das Formel 1-Rennen aus Spielberg/Österreich, damit war es der bislang meistgesehene Grand Prix der Saison. Gegenüber dem Vorjahr verfolgten mehr als doppelt so viele Motorsportfans das Rennen aus der Alpenrepublik (104 Prozent gegenüber Vorjahr). In der werberelevanten Zielgruppe der 14 bis 59-jährigen Männer waren es ebenfalls rekordträchtige 366.000 TV-Zuschauer. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe ab drei Jahren bei 4,0 Prozent, bei den Männern zwischen 14 und 59 Jahren bei 7,9 Prozent.

Insgesamt sahen in dieser Saison bislang durchschnittlich 450.000 Zuschauer die neun Formel 1 Rennen. Damit liegen die Reichweiten um 42 Prozent über dem Vorjahreswert. Nicht mit eingerechnet sind die Reichweiten via Sky Go, Sky Ticket, dem Streamingangebot von Sky und Out-of-Home in den Sky Sportsbars. (Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope.)