%%%impulse Medien GmbH produziert Filme%%%

Viereinhalb Jahre nach dem Management-Buy-out erweitert das Hamburger Unternehmermagazin 'impulse' (früher: G+J) seine Geschäftsfelder und startet mit der Produktion von Filmen: Unter dem Titel 'Kreative Zerstörer. Das Duell' entstehen bis Jahresende sechs etwa 15-minütige Filme. An außergewöhnlichen Drehorten treten jeweils zwei Kontrahenten zum Streitgespräch an: ein Marktführer gegen einen Gründer, dessen Geschäftsidee das Potenzial hat, eine ganze Branche zu verändern. "Die Digitalisierung zwingt etablierte Unternehmen dazu, sich gegen neue Wettbewerber zu behaupten", sagt 'impulse'-Chefredakteur Nikolaus Förster. "Wem die Zukunft gehört, ist offen und Gegenstand der Duell-Filme." Der Ökonom Joseph Schumpeter (1883-1950) hatte für diese Marktveränderungen den Begriff der "kreativen Zerstörung" geprägt. Sie steht im Mittelpunkt der Filme, die sich unterschiedlichen Branchen widmen. Die wichtigsten Argumente der Duelle werden im 'impulse'-Magazin dokumentiert.

Die Digitalisierung zwinge auch die Verlagsbranche, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, sagt Förster. "Deshalb ist der Einstieg in die Filmproduktion für uns ein wichtiger strategischer Schritt. Unternehmerische Impulse lassen sich auf allen Kanälen vermitteln." Neben dem Anzeigengeschäft, das für klar fokussierte Titel wie 'impulse' auch künftig wichtig sei, sowie dem Sponsoring von Events erschließe sich 'impulse' über ein anspruchsvolles journalistisches Format weitere Erlösquellen. Das erste Filmprojekt wird vom Sponsor Lexware finanziert. "Wer kreativ ist, innovative Formate entwickelt und damit inspirierende Ideen und konkreten Nutzen vermittelt, wird auch künftig gute Chancen haben", ist Förster überzeugt. Im ersten Duell, das ab dem 10. Juli auf www.kreative-zerstoerer.de zu sehen ist, tritt der Europa-Chef des New Yorker Matratzen-Start-ups Casper, Constantin Eis, gegen den Bremervörder Familienunternehmer Boris Thomas ('Lattoflex') an, dessen Großvater einst den Lattenrost erfunden hatte.