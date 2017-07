%%%RTL Nitro heißt künftig Nitro%%%

RTL Nitro verkürzt seinen Namen: Ab dem 31.7. heißt der Männer-orientierte TV-Sender nur noch Nitro. "In den Anfangsjahren haben wir sehr stark von der Strahlkraft der Marke RTL profitiert. Nun gehen wir den nächsten Schritt und möchten ein neu definiertes Selbstverständnis zum Ausdruck bringen", sagt Senderchef Oliver Schablitzki. Sport, Factual und Fiction bilden die programmlichen Schwerpunkte, mit denen Nitro sein Publikum auch in der kommenden Saison "mitreißen" will. Sportliches Flaggschiff ist dabei '100% Bundesliga – Fußball bei Nitro', das neue wöchentliche Fußballmagazin. In der Fiction soll die Action-Serie 'Taken' für hohe Quoten sorgen, ebenso wie die preisgekrönte Doku-Serie 'MythBusters' und das eigenproduzierte Adventure-Fun-Format 'Best Buddies'.

Das Magazin '100% Bundesliga – Fußball bei Nitro' läuft ab 31. Juli montags von 22.10 bis 00.15 Uhr und zeigt ausführliche Zusammenfassungen aller Begegnungen des Spieltags in der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Herzstück des Rechtepaketes ist die exklusive Erstverwertung des Montagabend-Spiels im Free-TV ab 23.00 Uhr. Moderation: Laura Wontorra und Thomas Wagner. Zum Experten-Team gehören Marco Hagemann und Steffen Freund.