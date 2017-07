%%%'Mädchen' und 'Jolie' setzen auf Influencer Marketing%%%



Die 'Mädchen'-Lounge mit Einhorn auf der Berliner Fashion Week 2017 (Foto: Vision Media)

Die Zeitschriften 'Mädchen' und 'Jolie' aus dem Hause Vision Media, München, werden im Bereich Influencer Marketing aktiv und sind erstmals als Medienpartner des 'Deutschen Bloggerpreises 2017 by HashMAG' (Bloty) an Bord. 'Mädchen' ist gleichzeitig auch Medienpartner der 'HashMAG Blogger-Lounge' auf der Berliner Fashion Week. Die HashMAG GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt ein Online-Magazin, eine Blogger Lounge, den Deutschen Bloggerpreis (Bloty) und eine Blogger Community. Künftig sollen Influencer auch Werbekunden von 'Mädchen' und 'Jolie' zur Verfügung stehen.

Marie-Christine Dreyfus, Geschäftsführerin Media Group Medweth Advertising und Verlagsgeschäftsführerin Vision Media, erklärt: "Influencer Marketing ist in der heutigen Zeit ein wichtiges Standbein im digitalen Marketing- und Kommunikations-Mix und nicht mehr wegzudenken. Als Vermarkter versuchen wir im Interesse unserer Kunden, die passenden Blogger, Youtuber und Instagramer herauszufinden, um sie für die jeweiligen Unternehmensbotschaften in unsere Kommunikationsstrategien einzubinden."