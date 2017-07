%%%Rowohlt will nach Hamburg umziehen%%%

Die Hansestadt Hamburg kann sich in Kürze mit einem weiteren traditionsreichen Medien-Namen schmücken: der renommierte Buchverlag Rowohlt hat sich entschieden, von Reinbek zurück nach Hamburg zu ziehen. Das berichtet die new-business-Schwester DNV-Online . Das Haus Rowohlt gehört seit 1982 zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, die bereits mit dem Zeit-Verlag am Standort Hamburg präsent ist. Als Grund für den Umzug gibt Rowohlt-Geschäftsführer Peter Kraus vom Cleff den härter werdenden Wettbewerb um Fachkräfte an, die in Hamburg leichter zu bekommen seien als in Reinbek. Schon heute wohnen zwei Drittel der 150 Rowohlt-Beschäftigten in Hamburg.